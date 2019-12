Planisphère : 25 – Le meilleur des années 2010 // 12.12.19

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Ah, la fin d’une décennie ! L’occasion pour les journalistes musicaux de passer en revue tout ce qui s’est passé en 10 ans en sélectionnant une poignée de morceaux, d’artistes ou d’événements. La première décennie post-rétromanie, post-Merriweather Post Pavilion, post-internet a été marquée par l’essor de Spotify et des playlists, par l’arrivée d’albums visuels dans le panthéon de la pop avec Endless de Frank Ocean et Beyoncé de Beyoncé, et par mille avancées technologiques, sonores, thématiques, sociales etc. dans le domaine de la musique et des arts en général. Des 87 600 heures qu’aura comptée cette décennie dans un peu plus de deux semaines, Planisphère consacre deux à son palmarès perso.

Animation : Philipp Fischer Réalisation : Luc Bydon Avec : Matthieu Turcq, Mickaël Bernard, Louis Pierre-Lacouture

