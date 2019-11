Planisphère : 24 – Bandes originales // 14.11.19

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Un jeudi par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

Cinéma, danse, jeu vidéo, performance – autant de formes artistiques inconcevables sans leur élément sonore. Même dans les galeries d’art, où l’image règne, le son est toujours présent. Planisphère se penche sur les bandes originales avec des témoignages de compositeurs, des reportages sur la musique d’un documentaire et sur la library music du label ERR REC et bien entendu une sélection classe et inclassable de musiques à l’image.

Animation : Luc Bydon Réalisation : Philipp Fischer Avec : Matthieu Turcq, Mickaël Bernard, Louis Pierre-Lacouture Chronique : Matthieu Turcq Reportages : Louis Pierre-Lacouture.

Tracklist :