« Plaisir de Dire » et « Animes et réalité », deux émissions du collège Frédéric Mistral d’Avignon

Plaisir de Dire



Dans cette émission présentée par Aya Taleb qui interviewe Shahed Al-Zhouri, il sera question du concours d’éloquence auquel ont participé 5 élèves de 3ème du collège Frédéric Mistral. Shahed revient donc sur sa préparation au concours « Plaisir de dire » 2023 de l’AMOPA.

Animes et Réalité



Dans cette seconde émission, place à une chronique à trois présentée par Vasco Lorion ! Vasco, Pada Thao et Adam Labrazi nous présentent chacun un anime dont le scénario a une implication dans le réel, en faisant par exemple référence à des situations de discrimination avec Lookism et Another. Vasco raconte le trouble posé par Sword Art Online et la fiction d’un casque VR qui tuerait le joueur qui tente de sortir du jeu …





Un atelier réalisé le 12 avril 2023 et animé par Églantine Laval dans le cadre des ateliers d’initiation aux pratiques radiophoniques « A vous les studios » organisés par Radio Campus Paris.