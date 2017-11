Rouge est son manteau, colorée est sa photo. Marie Rouge, photographe portraitiste, immortalise les soirées queer parisiennes et déconstruit en douceur les normes sociales et visuelles. Montrer le caractère dans un regard, mettre en scène des hommes fragiles et des femmes fortes, rencontre avec celle qui part à la recherche des gueules et des looks hors-normes.