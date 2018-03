Le Placard – Queer Week édition 2018

Dix ans après son premier album, le trio ZOMBIE ZOMBIE (Etienne Jaumet,Cosmic Neman et Dr Schonberg) poursuit ses expérimentations électroniques, vampirisant rythmiques krautrock, éclats afrobeat, percussions brésiliennes, univers sonore de films d’horreur… Dans un mix qui agrège et concasse les sons au gré des vents cosmiques. Sur scène, les trois ne se contentent pas de mettre les sons de leurs vieux synthés analogiques sur ordis et préfèrent jouer live. Quel trip !

Album : Livity (VERSATILE)

Derrière le psevdo La Mverte se cache le moustachu DJ et producteur Alexandre Berly, à l’orée d’une belle carrière, on est prêts à prendre les paris. The Inner Out, son premier album, se révèle truffé de litanies hypnotiques et infectieuses, entre kraut à la moutarde piquante et disco sombre au ketchup british. Prêts pour l’onde de choc ?

Album : The Inner Out (Her Majesty’s Ship / PIAS)

