Le Placard : En finir avec le Sida, avec Michel Ohayon

Pour ce nouveau numéro, Le Placard a choisi d’inviter Dr Michel OHAYON, fondateur et directeur médical du centre du 190, lieu de soin et de prévention francilien qui s’appuie sur la conviction que la santé sexuelle est un élément fondamental de la santé et de la qualité de vie et qui a une mission d’informations, de dépistage, de suivi et de soins, basé sur la non discrimination et l’acceptation des modes de vie sexuelle de chacune et de chacun.

Nous avons parlé avec lui de l’évolution de l’épidémie de VIH, des campagnes publicitaires, des pratiques à risque comme le chemsex et des différents modes de protection face au VIH.

Une émission présentée par Christophe, et réalisée par Jonathan.

Le 190, 62 rue des Tournelles, 75003 PARIS.

Pour plus d’infos : Sida Info Service, AIDES, PrepDial