Pixel Music Radio Show #67 – Hotline Miami 2

Ami-e-s geeks et mélomanes, ce nouvel épisode est consacré à Hotline Miami 2 : Wrong Number

Prolongement de l’épisode #35, qui était dédié au premier opus, cette émission suit la trame scénaristique du jeu, en tentant de livrer quelques clés de compréhension – il y a donc du spoil, comme souvent, mais vous voilà désormais averti-e-s. En préambule, on vous conseille d’écouter l’épisode #35 pour approfondir, même si ce n’est pas obligatoire pour pouvoir suivre l’émission.

« Mais, euh, c’est quoi Hotline Miami 2 ? »

– La suite de Hotline Miami.

– Oh.

Et aussi : des shotguns, des giclées de sang, du gros pixel, de l’action frénétique, un gameplay die and retry, des personnages « un peu » perturbés, une pincée de eighties néon, et l’une des meilleures bande-son de l’année 2015. Bande son électro – pour aller vite. En vrac : Carpenter Brut, Perturbator, M|O|O|N, Scattle, Jasper Byrne, Megadrive, Magic Sword, Light Club …

Par exemple

♪ PLAYLIST

• Escape From Midwich Valley (Carpenter Brut)

• Blizzard (Light Club)

• Decade Dance (Jasper Byrne)

• Disturbance (Endless)

• Hollywood Heights (Mitch Murder)

• In The Face of Evil (Magic Sword)

• Chamber of Reflections (Sjellos)

• Simma Hem (Riddarna)

• Guided Meditation (Old Future Fox Gang)

• Voyager (Jasper Byrne)

• Dust (M|O|O|N)

• Technoir (Perturbator feat. Noir Deco)

• Divide (Magna)

• Run (iamthekidyouknowwhatimean)

• Rust (El Huervo)

• Le Perv (Carpenter Brut)

• Remorse (Scattle)

• The Way Home (Magic Sword)

• Future Club (Perturbator)



Production : Florian Chevassu

