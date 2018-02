Ce lundi 26 février, nous aurons le plaisir de recevoir Pierre Blaise, le directeur du Théâtre aux Mains Nues pour vous faire découvrir à la fois ce lieu situé au cœur du XXe arrondissement de Paris, ainsi que le métier de marionnettiste.

En spectacles, nous vous parlerons de :

– Rien ne saurait me manquer (J’ai découvert Pierre Rabhi sur mon iPhone 7), un texte d’Agathe Charnet mis en scène par Maya Ernest, présenté au Théâtre de la Reine Blanche jusqu’au 3 mars ;

– Nuit blanche, un texte d’Anne Rehbinder mis en scène par Antoine Colnot, présenté au Théâtre Paris-Villette jusqu’au 8 mars.

En pièce à lire, nous vous parlerons de :

– Les marchands de gloire, un texte de Marcel Pagnol paru aux Editions de Fallois.

Une émission préparée et présentée par Tessa Robinson, avec la complicité de Félix Beaupérin, Antoine Deklerck et Camilla Pizzichillo, réalisée par Théo Albaric et Thomas Sila.