Pièces détachées : Souvenirs dans un chapiteau // 18.11.19

Le lundi 18 novembre 2019, nous aurons le plaisir de recevoir Paul Platel, metteur en scène et comédien en résidence au Théâtre du Soleil. Nous recevrons à ses côtés le comédien Séraphin Rousseau également présent dans la pièce « Je me souviens ». Ils nous parleront de leur parcours, de leurs projets et bien sûr de cette pièce qui se jouera à la Cartoucherie du 9 au 26 janvier 2020.

En chroniques, nous parlerons de :

– de Aaaah Bibi de Julien Cottereau, du 6 novembre au 12 janvier 2020 au Lucernaire.

– Teh Dar du Nouveau cirque du Vietnam , du 6 novembre au 1er décembre , à la Villette.

Et du livre Le Groenland de Pauline Sales publié en août 2003 par les éditions les Solitaires Intempestifs.

Une émission présentée par Camilla Pizzichillo, préparée par Anaïs Meaume, avec la complicité de Camilla Pizzichillo et Hans Ligner, réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi.