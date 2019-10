Pièces détachées : Signes d’automne // 04.11.19

Ce lundi 4 novembre 2019 nous aurons le plaisir de recevoir Christina Towle, chorégraphe et directrice du studio Le regard du cygne, pour parler avec nous de sa dernière création et du festival Signes d’automne. Nous recevrons à ses côtés la chercheuse et chorégraphe Florence Boyer également présentée dans ce festival qui nous parlera de son travail sur le maloya et la danse contemporaine.

En chroniques nous parlerons de :

– Le présent qui déborde, un spectacle de Christiane Jatahy librement adapté de l’Odyssée d’Homère présentée au Cent quatre jusqu’au 17 novembre

– Girls and Boys, une pièce de Dennis Kelly mise en scène par Mélanie Leray au Théâtre du Petit Saint Martin à partir du 24 octobre

– Se Vende, une exposition de La Ribot visible au CND de Pantin jusqu’au 16 novembre

Une émission préparée par Henri Guette, avec la complicité de Camilla Pizzichillo et Anais Meaume réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi.