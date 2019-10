Pièces détachées : P.U.L.S. // 21.10.19

Lundi 21 octobre nous dédions une émission au programme P.U.L.S. (Project for Upcoming Artists for the Large Stage), un dispositif initié par Guy Cassiers et le Toneelhuis pour accompagner le travail de jeunes artistes, présenté au Théâtre de la Bastille, du 9 au 18 octobre 2019.

Au programme une interview de Guy Cassiers et Hannah de Meyer et des chroniques sur :

Le Mariage de Timeau De Keyser / collectif Tibaldus

de New skin de Hannah de Meyer

de Matisklo de Bosse Provoost / collectif Kraagsteen