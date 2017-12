2018 sera l’année des jeunes ! C’est parce que nous y croyons, et parce que nous le voulons, que nous vous proposerons, en ce premier jour de cette nouvelle année, une émission spéciale consacrée au Prix Théâtre 13 / Jeunes metteurs en scène. Depuis plus de douze ans, ce dispositif accompagne les jeunes professionnels dans le développement d’un projet scénique. Chaque année, une centaine de dossiers parviennent à l’équipe en charge du Prix, parmi lesquels une trentaine est retenue pour le premier tour du concours. Au cours de cette heure de programme, nous vous ferons découvrir les coulisses de la dernière journée de sélection du premier tour en compagnie des cinq candidats-metteurs en scène (Romain Bouillaguet, Juan Pablo Miranda, Antoine Perez, Hervé Charton, et Julie Julien) et des membres du jury (Quentin Defalt, metteur en scène et directeur artistique du Prix Théâtre 13 / Jeunes metteurs en scène ; Colette Nucci, directrice du Théâtre 13 ; Fabian Chappuis, metteur en scène et directeur adjoint du Théâtre 13 ; Jean Bechetoille, metteur en scène et Lauréat du Prix en 2017 ; Elise Noireaud, comédienne, metteur en scène, et Lauréate du Prix en 2015 ; et Adrien Popineau, metteur en scène et finaliste du Prix en 2012).

D’ici la fin de la saison, nous vous proposerons deux autres émissions spéciales consacrées au Prix Théâtre 13 / Jeunes metteurs en scène : un reportage en mars, qui vous fera vivre les trois journées de sélection du deuxième tour, au cours desquelles les 18 candidats retenus en décembre présenteront une mise en scène de 30 minutes de leur projet devant le jury, dont deux membres de l’équipe de « Pièces détachées » (Thomas Sila et Tessa Robinson) feront partie ; et un direct, le lundi 4 juin 2018, au cours duquel nous recevrons les six metteurs en scène finalistes qui dévoileront devant le public, au cours de deux représentations au Théâtre 13, leur projet en intégralité.

Une émission animée par Thomas Sila et réalisée par Tessa Robinson.