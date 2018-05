Lundi 28 mai, à l’occasion de notre dernière émission avant la tournée des 20 ans de Radio Campus Paris, nous recevrons cinq des six finalistes du Prix Théâtre 13 / Jeunes metteurs en scène, qui présenteront leurs spectacles du 29 mai au 16 juin au Théâtre 13:

Juan Miranda pour Mon fils marche juste un peu plus lentement, un texte d’Ivor Martinic (présentation les 29 et 30 mai à 20h) ; Brice Hillairet pour Lorsque l’enfant paraît, un texte d’André Roussin accompagné d’extraits de Simone Veil et Gisèle Halimi (présentation les 1er et 2 juin à 20h) ; Alice Vannier pour En réalités, d’après La Misère du monde de Pierre Bourdieu (présentation les 8 et 9 juin à 20h); Simon Rembado pour Les rats, un texte qu’il a lui-même écrit d’après Gerhart Hauptmann (présentation les 12 et 13 juin à 20h); et Elie Salleron pour Fragments d’un calcul erroné, un texte qu’il a lui-même écrit avec Dimitri Zaraczek (présentation les 15 et 16 juin à 20h).

Une émission préparée et présentée par Thomas Sila avec la complicité de Félix Beaupérin, Laura Chrétien et Camilla Pizzichillo, réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi.