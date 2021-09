Pièces détachées : Pour en finir avec l’été // 20.09.2021

Ce soir une émission spéciale dédiée aux festivals d’été. Pour cette émission d’été tardive nous avons fait un petit focus sur notre marathon au festival d’Avignon et sur le festival Paris l’été.

Nous avons parlé du festival Off et en particulier des pièces : Loss de Noëmie Ksicova au 11 Avignon ;

Circulations capitales de Marine Bachelot Nguyen et Inconsoolable(s) du groupe Chiendent à la Manufacture ;

Une belle inconnue de Nicolas Kerszenbaum et Jo & Léo de Julie Ménard au Train bleu.

Nous avons aussi parlé du festival In et en particulier de la pièce Kingdom de Anne-Cécile Vandalem.

Nous avons terminé avec une double chronique sur le festival Paris l’été en parlant des pièces

Société en chantier de Rimini Protokoll et Seras-tu là ? de Solal Bouloudnine.

Une émission préparée et présentée par Camilla Pizzichillo, avec la complicité de Charlotte Mansion et Reza Soleimanian.