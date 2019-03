Pièces détachées : Nous sommes tous fait d’un bois // 11.03.19

Ce lundi 11 mars nous aurons le plaisir de recevoir Clotilde Daniault qui nous parlera de Le bois dont je suis fait, un texte de Julien Cigana et Nicolas Devort et une mise en scène de Clotilde Daniault – Quivapiano, qui se joue jusqu’au 25 mars au Théâtre de Belleville.

En chroniques, nous vous parlerons de :

– Comédiens! une mise en scène de Samuel Sené, jusqu’au 6 avril 2019 au Théâtre de la Huchette ;

– Garden party une mise en scène d’Alexandre Pavlata, jusqu’au 13 avril au Théâtre Antoine ;

– Une chronique texte surprise de Camilla

Une émission préparée par Antoine Deklerck, presentée par Camilla Pizzichillo avec la complicité de Michel Carton et Julia Legrand et réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi.