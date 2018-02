Ce lundi 5 février, nous aurons le grand plaisir de recevoir Sonia Leplat, la nouvelle directrice de la MPAA (Maison des pratiques artistiques amateurs) à l’occasion du dixième anniversaire, cette année, de cet établissement culturel de la Ville de Paris.

En spectacles, nous vous parlerons de :

– Constellations, un texte de Nick Payne mis en scène par Arnaud Anckaert, présenté au Théâtre de l’Aquarium à La Cartoucherie de Vincennes jusqu’au 18 février ;

– France-fantôme, un spectacle de Tiphaine Raffier présenté au TGP (Théâtre Gérard Philippe) jusqu’au 10 février.

En pièce à lire, nous vous présenterons :

– Bal-trap, un texte de Xavier Durringer paru aux éditions Théâtrales.

Une émission préparée et présentée par Thomas Sila, avec la complicité de Félix Beaupérin et Antoine Deklerck, réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi.