Pièces détachées : Les crêtes du temps// 23.09.19

Lundi 23 septembre nous aurons le plaisir de recevoir Joséphine Serre pour nous parler de sa pièce Data Mossoul, jouée du 18 septembre au 12 octobre au théâtre de la Colline.

En chroniques, nous parlerons de :

–Les vagues de Georgia Azoulay, 4 au 27 septembre, au Théâtre Belleville ;

–Elle voulait mourir et aller à Paris de Joachim Latarjet, du 19 septembre au 28 septembre, au Théâtre l’Échangeur à Bagnolet

Et du Festival Bien fait, du 16 au 27 septembre, à Micadanse.

Une émission préparée et présentée par Camilla Pizzichillo, avec la complicité de Tessa Robinson, Michel Carton et Julia Legrand, réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi.