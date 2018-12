Pièces détachées: Le nouveau visage d’Anna Karénine // 17.12.2018

Ce lundi 17 décembre, nous aurons le plaisir de recevoir Leatitia Gonzalbes, qui signe la mise en scène d‘Anna Karénine qui se joue actuellement au théâtre de La Contrescarpe.

En chronique, nous vous parlerons de:

La Ronde , d’ Arthur Schnitzler , une mise en scène de Jean-Paul Tribout , qui se joue au Théâtre 14 jusqu’au 31 décembre;

, d’ , une mise en scène de , qui se joue au Théâtre 14 jusqu’au 31 décembre; Love, Love,Love , de Mike Bartlett , une mise en scène de Nora Granovsky , qui se joue au théâtre de Belleville jusqu’au 29 décembre;

, de , une mise en scène de , qui se joue au théâtre de Belleville jusqu’au 29 décembre; Casse-Noisette, un conte d’Hoffmann et de Tchaïkovsky, une production de « Princesse Moustache », qui se joue au théâtre de l’Essaïon jusqu’au 9 janvier.

Une émission préparée et présentée par Antoine Deklerck, avec la complicité de Laura Chrétien et Henri Guette, réalisée par Théo Albaric et Julie Cominassi.