Lundi 19 mars, nous recevrons La Bande à Léon, jeune collectif qui présente sa nouvelle mise en scène, Balle(s) perdue(s) ?, un texte de Philippe Gauthier, à L’étoile du Nord du 27 au 31 mars.

En spectacles, nous vous parlerons de :

– La double inconstance (ou presque), d’après le texte de Marivaux mis en scène par Jean-Michel Rabeux au TGP jusqu’au 25 mars ;

– The Prisoner, un texte et une mise en scène de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne présentés au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu’au 24 mars.

Sans oublier notre proposition de mise en scène du Livre de la jungle, écrit par Rudyard Kipling.

Une émission préparée par Chloé de Broca, avec la complicité de Laura Chrétien, Camilla Pizzichillo et Thomas Sila, réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi.