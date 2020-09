Pièces détachées : Frontière(s) // 21.09.2020

Ce soir, nous avons eu la joie de recevoir Florence Taieb, responsable de la MPAA Saint Blaise et Pier Lamandé pour parler du projet Frontière(s). En lien avec ce projet, un événement artistique, urbaine, gratuit et ouvert à toutes et tous est prévu le samedi 26 septembre dans le 20e arrondissement : La grande tablée.

En chronique, nous avons parlé de :

– Contes et légendes une création de Joël Pommerat au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu’au 10 octobre ;

– Surprise parti de Faustine Nogues au Théâtre de la Reine Blanche jusqu’au 27 septembre ;

– Gatomaquia de Israel Galvan et la famille Romanes à la Villette jusqu’au 27 septembre.

Une émission préparée et présentée par Camilla Pizzichillo avec la complicité de Michel Carton, Guigui et réalisée par Théo Albaric et Colin Gruel.