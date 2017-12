Ce lundi 18 décembre, nous aurons la chance de recevoir le metteur en scène Frédéric Jessua pour son nouveau spectacle EXTRA (ordinaires), présenté à La Loge jusqu’au 22 décembre dans le cadre des Rencontres transversales. Nous aborderons son travail, son rapport à l’étrange et au fantastique, et sa collaboration avec le théâtre La Loge.

En chroniques, nous parlerons de:

– Penser, un spectacle de Pierre Bénézit présenté au Théâtre de Belleville jusqu’au 04 mars 2018 ;

– Le dernier voyage de Sinbad, un texte d’Erri de Luca mis en scène par Thomas Bellorini, présenté au Théâtre 13 jusqu’au 20 décembre ;

– Carnet de notes, un spectacle de la Compagnie du Sans Souci mis en scène par Mariline Gourdon Devaud et Isabelle Turschwell, présenté au Théâtre du Lucernaire jusqu’au 21 janvier 2018 ;

Une émission préparée par Antoine Deklerck et présentée par Tessa Robinson, avec la complicité de Félix Beaupérin et Chüs Pan, et réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi.