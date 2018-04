Lundi 23 avril, nous recevrons le comédien François de Brauer pour parler de son spectacle La loi des prodiges présenté au Théâtre de la Tempête à La Cartoucherie de Vincennes jusqu’au 13 mai.

En chroniques, nous vous parlerons de :

– Nouvelles pièces courtes, un spectacle de Philippe Decouflé (Compagnie DCA) présenté au Théâtre national de Chaillot jusqu’au 10 mai ;

– Une leçon d’histoire de France I & II, un spectacle de Maxime d’Aboville présenté au Théâtre de Poche Montparnasse jusqu’au 26 mai ;

– 7 d’un coup, un spectacle de Catherine Marnas inspiré du Vaillant petit tailleur des Frères Grimm, présenté au Théâtre Paris-Villette jusqu’au 29 avril.

Une émission préparée et présentée par Chloé de Broca, avec la complicité d’Antoine Deklerck et Camilla Pizzichillo, réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi.