Ce lundi 8 janvier, nous aurons le plaisir de recevoir Aurore Bourgois Demachy et Millie Duyé, membres de la Compagnie Les Entichés, pour parler du Festival Traits d’Union dédié à la jeune création. Consacrée à la notion de « frontières », la deuxième édition aura lieu du 11 au 28 janvier au Théâtre El Duende à Ivry-sur-Seine.

En chroniques, nous parlerons de :

– Adieu Ferdinand ! (Clémence), un spectacle de Philippe Caubère présenté au théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet jusqu’au 12 janvier ;

– Les trois brigands, une mise en scène d’Angélique Friant d’après le livre éponyme de Tomi Ungerer, qui était présentée au Théâtre Paris-Villette jusqu’au 7 janvier. Pour connaître les dates de la tournée, cliquez ici.

Et parce que le théâtre se lit aussi, nous vous proposerons la chronique d’une pièce. Pour ce premier nouveau rendez-vous, on vous parlera du texte de Jean-Luc Lagarce, Le pays lointain, édité chez Les Solitaires Intempestifs.

Une émission préparée et présentée par Thomas Sila, avec la complicité de Camilla Pizzichillo et de Chüs Pan, réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi.