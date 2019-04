Pièces détachées : EPOC // 22.04.19

Ce lundi 22 avril nous vous proposons la retransmission du projet radiophonique EPOC, du metteur en scène Frédéric Jessua, présenté jusqu’au 24 avril aux Plateaux sauvages.

Mise en scène, éditorial et programmation musicale : Frédéric Jessua

Lumière et régie générale : Marinette Buchy

Arrangements musicaux : Baptiste Chabauty

Scénographie et décor : Frédéric Jessua et Marinette Buchy

▼ RÉDACTION :

Présentation : Frédéric Jessua

Régie lumière, son et poursuite : Marinette Buchy et Salomé Damien

Direction musicale : Baptiste Chabauty

Présentatrices et chroniqueuses : Elissa Alloula, Aurélia Arto, Louise Coldefy, Dominique Massat et Cassandre Vittu de Kerraoul

Lectrice : Hamideh Doustdar

Reportage : Sarajeanne Drillaud

Voix Antenne off et on : Raouf Raïs

Vidéo : Benjamin Porée et Pierre-Marie Baudoin

▼ INVITÉ.ES :

Témoins : Thomas Arnaud, Julien Buchy et Clovis Fouin Agoutin

Metteuses en scène : Lucas Bonnifait, Pierre-Marie Baudoin, Guillaume Clayssen-Les Attentifs, Margaux Eskenazi, Maxime Franzetti, Morgane Lory, Benjamin Porée et Sarah Tick

Danseuses : Manuela Beltran-Marulanda, Yoan Charles et Marine Colard

Société civile : Daniel Blanchard, Etienne Coquereau, Antoine Charneau, Sophie-anne Lecesne et Vincent Thépaut

Personnalités du moment : France Gall, Dalida et Barbara

▼ ORCHESTRE :

Violoncelle : Elissa Alloula

Vibraphone : Baptiste Chabauty

Son et performance : Marine Colard

Trompette : Félix Geslin

Grosse caisse : Frédéric Jessua

Basse et machines : Alexandre Mouchtouris

Production : La BOITE à Outils

Avec le soutien de Curry Vavart et l’aide à la résidence de la Mairie de Paris

Coréalisation : Les Plateaux Sauvages

Remerciements au TDI (Théâtre à Durée Indéterminée) et au Théâtre de la Tempête.