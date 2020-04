Pièces détachées : de la vidéo au théâtre et vice versa // 04.05.2020

Ce lundi 4 mai 2020, nouvelle édition confinée de Pièces détachées. Alors que les jours se font long et que six semaines déjà se sont écoulées depuis la fermeture des théâtres, nous adaptons nos programmes à l’actualité – à la fois fidèle au poste et toujours désireux de vous parler de spectacle vivants. Alors que nombre de théâtre propose des captations, nous aurons le plaisir de nous entretenir au téléphone avec Pierre Martin, vidéaste auprès de Julien Gosselin qui travaille aussi bien pour l’opéra, le théâtre ou encore des clips. Emission à distance, nous aurons également une chronique d’Anais Meaume sur la captation de spectacle vivant et l’audiovisuel public et des lectures

Lors de cette émission, nous entendrons notamment :

Anthropocène, une musique de Club Sombre dont fait parti Pierre Martin

“Le Grossissement”, article de Jean Epstein paru dans Le promenoir en 1921



Caméra, un récit d’Edith Azam paru aux éditions POL en 2015

Une émission préparée et présentée par Henri Guette avec la complicité de Julia Legrand, Anaïs Meaume réalisée par Théo Albaric.