Pièces détachées : De la fiction dans le spectacle // 30/11/2020

Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir l’auteur Vincent Kaufman pour parler de son analyse sur l’auto-fiction dans le domaine de la littérature et des arts en général. Pour lire et entendre Vincent Kaufman sur ce sujet et au-delà de notre émission, voici plusieurs sources:

, un article publié en janvier 2020 dans le Monde Diplomatique; Après les avant-gardes, le spectacle , un colloque filmé au Collège de France en 2018;

, un colloque filmé au Collège de France en 2018; Dernières nouvelles du spectacle, son livre publié par le Seuil en octobre 2017.

En chronique, nous parlerons :

d’une exposition de films de danse sur le site du Centre national de la danse ;

en lien avec le et ; du texte Binôme 2 Le poète et le savant publié par Les solitaires intempestifs en juillet 2019.

Une émission préparée par Michel Carton, présentée par Camilla Pizzichillo avec la complicité de Reza Soleimanian, Hélène Beilvaire, Marie Benati, Thibault David, Thomas Adamgarnung et réalisée par Colin Gruel.