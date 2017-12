Pièces Détachées : Des clowns et des chats // 11.12.17

▬▬ Le Festival Aurores Montréal▬▬

FESTIVAL AURORES MONTREAL – Du 03 au 09 Déc – Édition #5

Aurores Montréal, unique festival parisien dédié aux artistes canadiens, programme depuis 2013 de nombreux artistes ayant depuis éclos sur le territoire Européen : Ariane Moffatt, Misteur Valaire, Klô Pelgag, Louis-Jean Cormier, etc. Le Festival revient en 2017 pour sa cinquième édition ! Et Radio Campus Paris est partenaire des deux concerts qui auront lieux au Petit Bain et vous fait gagner votre place !!!

www.auroresmontreal.com

VIOLETT PI – KEITH KOUNA – RELIEFS

►KEITH KOUNA

En ces temps troubles de guerres, d’attentats, de fous de Dieu, de contrôle, de sécurité, d’extrémismes florissants, d’idées et d’opinions qui macèrent dans la peur et la haine, Keith Kouna persiste et signe son offrande la plus punk à ce jour. Renouant avec ses amours adolescentes imbibées de Bérurier Noir, des Wampas et autres révoltés romantiques, son nouveau disque « Bonsoir Shérif » s’avère être un coup de gueule contre la connerie générale, les rectums en chefs, les gérants d’estrades, les bons citoyens, les gourous politiques, religieux et médiatiques, leurs ouailles en colère et tous ceux prêts à tuer ou mourir pour un pays, pour une croyance, pour du fric ou pour avoir raison.

▄ ECOUTER : www.keithkouna.com

►VIOLETT PI

VioleTT Pi est un groupe électroclash francophone qui cisèle sa chansonnerie éclatée depuis quelques années déjà. VioleTT Pi ce sont des chansons pop qui batifolent entre le grunge, l’électro et le nü-metal. Un son urbain, dansant et accrocheur. L’exagération, l’amour de haute voltige, la connerie humaine, la bipolarité et la poésie révolutionnaire vont tour à tour se fracasser sur les parois de leur monde. Sur scène, leurs performances sont survoltées et improbables.

▄ ECOUTER : http:// manifestecontrelapeur.quebe c/

►RELIEFS

Quelque part entre le rock abrasif de Mogwai et la grâce de Sigur Ros, les compositions instrumentales des franco-québécois Reliefs invitent au voyage et à l’évasion. À coups de riffs inspirés, David (batterie), Alexandre (guitares) et Maxime (basse) apportent une palette d’émotions et de couleurs étonnamment riche pour un trio. Chaque titre est construit comme une véritable épopée avec son lot de péripéties et de rencontres inattendues, qui traduisent un goût certain de la formation pour l’improvisation. Sur scène, le groupe possède une énergie furieuse et communicative qui donne définitivement envie d’embarquer dans l’aventure ! Reliefs, c’est l’art d’exploser en douceur.

▄ ECOUTER : https:// reliefs.bandcamp.com/

►INFOS PRATIQUES◄

>>> 19h30 / Salle de Concerts / 12€ en prévente*, TR, habitants du 13ème / 15€ sur place

*hors frais de location

OFFRE POUTINE DERNIÈRE MINUTE

Réalisée dans les cuisines de Petit Bain par un chef Montréalais et avec des ingrédients locaux (sauce brune maison et authentique fromage en grains), nous vous proposons une offre POUTINE + billet de concert* à 20€ tout compris.

*Offre valable uniquement sur place, pas de prévente disponible pour cette formule

►SITE : http://bit.ly/2Bhb8R3

►WEEZEVENT : http://bit.ly/2gcRAUX

JUNIORE – ELLIOT MAGINOT – NORD

►JUNIORE

Juniore, c’est un mélange des genres et d’époques – entre pop 60’s acidulée, chanson française mélancolique, surf noir et garage adolescent. Nostalgique, mais pas rétro. Juniore se veut résolument moderne et s’inscrit naturellement dans cette époque si pleine d’anachronismes. Pas tout à fait un groupe de filles, mais plutôt des ladies qui n’ont pas peur de filer leur collant. Juniore nous entraîne dans un décalage temporel : entre la nostalgie d’une époque jamais connue – celle des scopitones, des moteurs à deux temps et des voyages sur la Lune – et un univers contemporain, à la Tarantino, peuplé d’histoires de filles, de fantômes, de villes et de voitures.

▄ ECOUTER : heyjuniore.bandcamp.com

►ELLIOT MAGINOT

Parce que les accidents se transforment parfois en feux d’artifice, c’est sans trop s’en rendre compte, presque malgré lui, que celui qui s’appellerait bientôt Elliot Maginot consigne sur une petite enregistreuse premier prix ses premiers fragments de chansons. Il faudra qu’il traverse ce qu’il décrit lui-même comme «une période ermite» pour que l’instrument révèle entre ses mains tout son puissant pouvoir, toute sa capacité à consteller d’astres de mélodies le sombre ciel du quotidien.

Parce que les accidents se transforment parfois en feux d’artifice, Elliot Maginot enregistrait presque sans s’en rendre compte des chansons qui nous éblouiraient de leur intense lumière enténébrée. Des accidents: il entend bien continuer d’en provoquer le plus souvent possible.

▄ ECOUTER : www.elliotmaginot.com

►NORD

C’est l’histoire d’un nouveau départ, d’un nouveau point de vue. Après des années passées dans les méandres du rock indé, NORD a eu besoin de regarder vers l’avenir. Une sorte de voyage mental qui se concrétise cette année avec un premier album élégant et mélancolique, où l’espoir et la lumière ont toujours leur place. « Je vois ma musique comme un ciel d’hiver recouvrant un espace désertique, mais toujours avec quelque chose de très humain au fond. » NORD cultive le côté froid et sec de ses chansons, mais dans le souci constant de transmettre un message, de le partager, pour que justement la chaleur puisse éclater au grand jour. NORD, un nom minimal avec une direction, une quête, des risques évidemment, et surtout la recherche d’une nouvelle route à suivre.

▄ ECOUTER : www.nordofficiel.fr

►INFOS PRATIQUES◄

>>> 19h30 / Salle de Concerts / 12€ en prévente*, TR, habitants du 13ème / 15€ sur place

*hors frais de location

►SITE : http://bit.ly/2jWWp9z

►WEEZEVENT : http://bit.ly/2jjEwOk

Pour tenter de gagner vos places, envoyez nous un petit message à concours@radiocampusparis.org