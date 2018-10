Pièces détachées: Classique, contemporain, les deux? // 22.10.18

Ce lundi 22 octobre, nous recevrons Remi Dessenoix et Romain Tamisier, comédiens dans Arlequin poli par l’amour mis en scène par Thomas Jolly à La Scala et fondateur de la compagnie la « Sixième heure ». Nous débattrons de l’utilité de monter des pièces classiques de nos jours.

En chronique, nous parlerons de:

Lucrèce Borgia, de Victor Hugo, une pièce mise en scène par Denis Podalydès à présentée à la Comédie Française jusqu’au 27 février 2019;

Le Banquet, une pièce conçue et mise en scène par Mathilda May et présentée au Théâtre du Rond-point jusqu’au 10 novembre 2018;

Kusomo et son Jalak de Bali, de Yi-Lin Yang, une pièce mise en scène par Richard Demarcy et Yi-Lin Yang, produite par le Théâtre de la ville pour la tournée des écoles.

Une émission présentée par Laura Chrétien, préparée par Antoine Deklerck, avec la complicité de Laura Chrétien, par Julia Cominassi et Théo Albaric.