Pièces détachées : C’est occupé ! Chronique de l’occupation d’un théâtre// 19.04.21

Mes amis bonsoir ! J’espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil, du froid d’avril, des oiseaux et de leurs petits, des couleurs que nous offrent les cerisiers.

Ce soir, nous vous proposons une plongée dans l’occupation des théâtres en île de France. À travers notre podcast, nourri des rencontres avec des étudiantes, des performances à 16 heures, de la nuit que nous avons passé avec les occupant.e.s du Nouveau Théâtre de Montreuil. Une immersion sonore du mouvement, un mois après son commencement. Quelles sont les personnes qui continuent la lutte, qui sont arrivés en renfort. Vous allez l’entendre, le quotidien est riche de rencontres, de réflexions, mais également d’inévitables moments logistiques et organisationnels conduisant chacun et chacune à aborder sa lutte de manière différente.

Ci-dessous des photos de la performance des occupant.e.s étudiant.e.s du théâtre de la Colline, qui a eu lieu vendredi 16 avril sur la place de la République, intitulé « Musée des professions oubliées » :

Photos de Léa Alexandre.



En chroniques, nous vous parlerons de :

Bigre, mélo burlesque une captation disponible sur France.tv jusqu’au 1er janvier 2022, d’ici là on espère que les théâtre seront ouverts. Mise en scène par Pierre Guillois, pièce enregistrée au théâtre du Rond-point.

Wareware no moromoro, une captation de la pièce de Hideto Iwaï, présentée en 2018 à Gennevilliers disponible sur Youtube jusqu’au 04 mars.

Cette émission a été réalisée par Colin Gruel, les chroniques sont de Reza Soleiman et Marie Benati, le podcast a été conçu grâce à l’amitié de Léa et Elodie, qui ont supporté les longues heures de montages, merci à elles ! Un immense merci à celles et ceux qui ont bien voulu nous accorder un moment, et qui nous ont partager leurs voix et leurs aspirations.

D’ici là restez curieux, allez voir ce qui ce passe du côté de chez vous, allez parler aux occupant.e.s, manifestez à votre manière, dansez, chantez, reposez-vous, et profitez de vos proches !!!!

Bisousssss