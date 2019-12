Pièces détachées : Amateurs et émergence // 30.12.19

Ce lundi 30 décembre 2019 nous aurons le plaisir de recevoir Sonia Leplat, directrice de la Maison des Pratiques Artistiques Amateures, pour une émission spéciale dédiée à l’amateur et à l’émergence. Parce qu’avant de devenir professionnel, tous les artistes se sont un jour trouvé amateur et que certains ont même fait le choix de le redevenir ou de le rester. Nous recevrons à ses côtés Juliette Hecquet membre de la jeune équipe de 48h en scène et Louise Soulié, jeune artiste en voie de professionnalisation, lauréate du tremplin Propulsion.

En chroniques de manière tout aussi spéciale nous reviendrons sur la présentation des lauréats du festival 48h en scène qui s’est déroulé le 13 décembre dernier à la MPAA St Germain et laisseront la parole à nos chroniqueurs pour des billets d’humeur

Une émission préparée par Henri Guette, avec la complicité de Camilla Pizzichillo, Anais Meaume et Reza Soleiman réalisée par Théo Albaric.