PIECES DETACHEES: OPEN SPACE #7 //28.01.19

Ce lundi 28 janvier 2019 nous aurons le plaisir de revenir sur le festival Open Space, qui s’est déroulé du 18 au 26 janvier à l’Etoile du nord. Un festival dédié à la présentation de travaux en cours de 6 compagnies en processus de création. A l’issue de chaque présentation, un échange avec le public est organisé. Nous en parlerons avec Sylvain Riejou, un des artistes programmés dans ce festival, qui y a présenté « Je rentre dans le droit chemin (qui comme tu le sais n’existe pas et qui par ailleurs n’est pas droit) ».

En chroniques nous parlerons de :

– Arctique, une création de Anne-Cécile Vandalem présentée au Théâtre de l’Odeon (Ateliers Berthier) jusqu’au 10 février

– DAU, un projet gargantuesque du réalisateur Ilya Khrzhanovsky présenté par le Théâtre de la Ville, le Théâtre du Châtelet, et le Centre Pompidou jusqu’au 17 février

Dans le cadre de notre rubrique « Aller au Théâtre avec » nous parlerons de Insoutenables longues étreintes de Ivan Viripaev mise en scène par Galin Stoev actuellement au Théâtre de la colline jusqu’au 19 février.

Une émission préparée par Laura Chrétien, avec la complicité de Henri Guette et Camilla Pizzichillo présentée par Laura chrétien et réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi.