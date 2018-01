Philosopher en prison

J’aurais pu commencer cette émission en citant la très célèbre phrase de Victor Hugo : « Ouvrir une école c’est fermer une prison ». Ou dire, avec Platon, que le corps lui-même est une prison, qu’alors nous sommes tous des prisonniers nécessiteux de nous échapper par la pensée. J’aurais pu parler du panoptique décrit par Bentham et reprit par Foucault dans son légendaire Surveiller et punir, réfléchir ou me lancer dans une relecture des Délits et des Peines avec Beccaria.

Mais non. Je ne ferai rien de tout ça. Parce que mon invité de ce soir, m’a suggéré de laisser faire le hasard. Ou plutôt de ne pas trop préparer cette émission, pour permettre à la maïeutique de se faire et la mayonnaise de prendre.

Quelle plus grande liberté que d’avoir une heure devant nous pour réfléchir ensemble ? Une heure pour faire naître une pensée de la discussion ?

C’est donc avec mon invité Jean Mouchard, professeur de philosophie au lycée Jean Macé de Vitry-sur-Seine et à la Maison Centrale de Poissy, que j’ai le plaisir de m’essayer à cet exercice de haute voltige : une émission sans filet, et sans barreau, non plus.

Ce soir, vous l’aurez compris, on va tous en prison sans passer par la case départ, et sans toucher 20 000 francs…

Extraits sonores :

Reportage sur le bac en prison, BFMTV

4 minutes, Chris Kraus, 2006

Musique :

Gustav Malher, Première symphonie, Deuxième mouvement

Penguin Café Orchestra, Perpetuum Mobile

Animation : Mélanie Péclat

Réalisation technique : Christophe Da Cunha