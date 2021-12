Pharaon de Winter : STRN Radio // 03.12.2021

Pharaon de Winter, bien connu par ici, est l’invité cette semaine d’une émission très spéciale.

En effet, nous sommes en direct du magasin d’instruments de musique Paul Beuscher à Paris.

Nous sommes par ailleurs diffusés en temps réel sur le tout nouveau site web du réseau Radio Campus France, dans le cadre d’un Grand Marathon radiophonique.

PROGRAMMATION

SABINE HAPPARD (Paris) > Le Désastre des eaux claires > EP > Au point du jour > La Souterraine

LONNY (Paris) > Comme la fin du monde > LP > Ex-voto > Un plan simple

KCIDY x KUMISOLO (Lyon) > Avec le vent > EP > Ohana Bataké > Vietnam Label

LEONIE PERNET > A rebours > LP > Le Cirque de Consolation > CryBaby / InFiné

CLARA LE MEUR > Postillons > LP > Hier à la plage > Le Syndicat des Scorpions

CHAMBRE CLAIRE (Londres, Royaume-Uni / Montréal, Canada) > Les Bateaux > single > autoproduction

OTTIS COEUR (Paris) > Il est déjà trop tard > EP > Juste Derrière Toi > autoproduction

PAYS P. (Paris) > Fureur > LP > Ça v aller > autoproduction

DOUBLE JOB (Leipzig, Allemagne) > Aujourd’hui > LP > Ohne Tanzen Planen > Arvo Disques / RedWig / Coolax / Rds Rec hh / Mangel

PHARAON DE WINTER > Session en direct > LP > France Forêts > Vietnam Label

LE CHOIX DE PHARAON DE WINTER

ERASMO CARLOS > Mane Joao > LP > Sonhos E Memórias – 1941 / 1972

MANSET > Rouge-gorge > LP > MANSETLANDIA – Y’a une route

THE VOIDZ > Pointlessness > LP > Virtue

PINOT (Lyon) > Sur les doigts d’une main > LP > PINOT > Ligature Records

ARNE VINZON (Paris) > Pays fantôme > LP > Jeunesse Éternité > Atypeek / Studio Bonito

LA HOULE (Angers) > Ode à l’errance > LP > La Chute > October Tone / Music from the Masses

REMI PARSON (Paris) > Castor Jr > LP > Pour un empire > ISOLAA Records

MAUD LUBECK (Paris) > Mélancolie (reprise de Véronique Sanson et Yves Duteil, avec Maissiat et Edward Barrow) > compilation > Finalistes Podium Numero Un > La Souterraine