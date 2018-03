La Petite Bouffe #46 – La DiscoSoupe Assas Environnement // 28.02

Alors ok, « faire une soupe » n’est pas l’activité la plus funky du siècle au premier abord. Mais faire une soupe avec du bon son pour se motiver, c’est tout de suite plus agréable. Surtout quand c’est pour la bonne cause. C’est tout le principe des événements Disco Soupe, un mouvement né à Paris en 2012 : sensibiliser à la problématique du gaspillage alimentaire, en organisant des sessions collectives et ouvertes de cuisine de fruits et légumes rebuts ou invendus dans une ambiance musicale et festive. Voilà. Et ce qui est bien, c’est que n’importe qui peut organiser une disco soupe, n’importe où.

L’association écolo de l’université Paris 2 Assas Environnement a donc avec joie organisé sa première Disco soupe avec des légumes invendus des Nouveaux Robinsons (poireaux, blettes et carottes ce jour là). La soupe préparée a ensuite été distribuée à des sans-abris grâce à une autre association : Carit’Assas.

Bref, pour organiser une disco-soupe il faut un peu d’huile de coude, de la motivation, des légumes invendus, quelques casseroles et de la musique. En attendant vous pouvez déjà vous entraîner à la maison, en réalisant la soupe des étudiants avec :

des poireaux – des blettes – des carottes – de l’eau – du sel – du poivre – (pour un aspect plus velouté, pensez aux pommes de terre ou à la crème) – (et faites vous plaisir sur les épices et les associations de saveurs)