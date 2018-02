La Petite Bouffe #45 – Les samoussas d’Elodie // 31.01.18

Nîmoise aux origines espagnoles et réunionnaises, Elodie est une fille du sud élevée aux bons petits plats et à l’huile d’olive. Aujourd’hui installée à Montreuil, elle chérit le multiculturalisme culinaire de son marché et ce melting-pot est toujours au cœur de sa cuisine.

Dans les samoussas d’Elodie on retrouve des goûts et techniques orientales et des petites inspirations argentines des empanadas de sa mère. Déjà que le samoussa est, de base, un met aux origines multiples, Elodie y ajoute ses propres influences. Briouates maghrébins, sambussas éthiopiens ou samoussas indiens, végétariens ou carnés, aux olives, aux légumes, aux oignons : peu importe, mettez-y ce que vous voulez, l’essence de ces petits beignets se trouve dans leur forme triangulaire et le pliage ingénieux de la feuille de brick.

Pour environ 10 pièces de la recette d’Elodie, voilà ce qu’il vous faut :

un sachet de feuilles de brick – 200g de bœuf haché – un petit oignon – une carotte rappée – une dizaine d’olives vertes – de la coriandre (ou de la menthe c’est bon aussi) – des épices (curcuma – piment doux – cumin) – huile d’olive – sel