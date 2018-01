La Petite Bouffe #44 – Le phở de Tuân // 03.01.18

Le Foyer Vietnam est une petite institution. Implanté au cœur du 5ème arrondissement depuis plus de 40 ans, d’abord en tant que foyer d’étudiants puis aujourd’hui en restaurant associatif, cette superbe cantine permet aux associations de la communauté vietnamienne de se retrouver. On y mange plein de spécialités : nems, rouleaux de printemps, poulet au gingembre, porc au caramel et bien-sûr des soupes, dont le traditionnel Phở !

Aux fourneaux c’est Tuân le chef, épaulé par Thao et Linh ses aides-cuisiniers. Comme Tuân arrive tout juste d’Hanoï, il ne parle pas encore français. C’est donc Thao et Cuc Phuong, la directrice adjointe, qui nous expliquent la recette. Pour préparer un bon phở, prévoyez un peu de patience pour le bouillon, un bon palais et de quelques bons ingrédients :

un bouillon (avec des bouillons cubes ou des os de bœuf/poulet) – sel – sucre – grains de poivre – cannelle – oignon et gingembre revenus au wok – lamelles de bœuf en deux façons (cuit dans le bouillon et cru à ajouter au dernier moment)- nouilles de riz précuites – coriandre (classique et longue) – ciboulette – pousses de soja – basilic thaï