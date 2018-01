La Petite Bouffe #43 – Le moelleux clémentines d’Inès // 27.12.17

Côté cuisine, Inès a gardé son âme d’enfant. Elle collecte, écrit, découpe et colle ses recettes dans un cahier dédié, ne jure que par les portions familiales et ne peut pas s’empêcher de manger des cuillères de pâte pas encore cuite. Bec sucré depuis toujours, elle adore les tartes et les crumbles, les boites de chocolat et les sucreries en tout genre.

Pour la Petite Bouffe elle a donc naturellement proposé de réaliser un gâteau mais pas n’importe lequel : un moelleux aux clémentines ! Recette de saison trouvée dans un rayon de supermarché et réajustée à son goût, de quoi faire le plein de vitamines… tout en douceur. Attention, breaking news : on n’enlève même pas la peau !

6 clémentines – 30g de beurre – 6 œufs – 200g de sucre – 50g de poudre d’amande – 200g de farine