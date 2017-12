La Petite Bouffe #42 – La Cantine de Babelville // 06.12.17

Pour ce 42 ème épisode de La Petite Bouffe, pas de recette mais la découverte d’une nouvelle adresse qui vaut le détour… Rendez-vous pour commencer dans un nouveau quartier né l’été dernier : Babelville, niché au cœur du 11ème arrondissement, entre Belleville, Ménilmontant et la rue Saint-Maur. Ce coming-out ne vient pas de nulle part mais de l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, l’ANPU, oui oui. Ces psychanalystes du bitume ont eu la bonne idée de rebaptiser ces quelques rues situées en bas du quartier Belleville pour redonner vie au quartier. Une reconquête urbaine à base d’art graphique, de jeux de piste… et de cantine ?

Au 77 rue Fontaine au Roi, on ne peut pas la louper, La Cantine de Bavelville s’affiche tout en couleurs. Ancien resto de foyer africain réhabilité en cantine sociale et solidaire, la toute nouvelle Cantine de Babelville, toujours attenante au foyer, accompagne des personnes éloignées de l’emploi et sert de nouvelle cantine à tout le quartier. Vous y trouverez des plats africains – mais pas que – sur place ou à emporter – à des prix défiants toute concurrence. Mafé, yassa, couscous, thiep, gombos, jus de gingembre et de bissap… tout est fait maison ! Suivez le guide, écoutez la visite d’Hortense, cheffe de la Cantine de Babelville.