La Petite Bouffe #41 – Le kürtőskalács d’Alexandre // 22.11.17

Connaissez-vous les kürtőskalács ? Pour éviter à ses clients de se lancer dans une prononciation hasardeuse et pour être compris par un maximum de personnes, Alexandre a décidé de les appeler chimney cakes, littéralement vous l’aurez compris : gâteaux cheminées. Alors non ils ne fument pas, mais ces pâtisseries hongroises encore méconnues dans l’ouest de l’Europe, sont creuses. Il s’agit ni plus ni moins de gros tubes de brioche, saupoudrés de sucre et cuits minute à la broche.

Alexandre les a découvert grâce à sa sœur, revenue d’un voyage dans l’est. Ça leur a tellement plu, qu’ils ont décidé d’en faire leur métier. C’est ainsi qu’est né Alma, the chimney cake factory, le seul endroit où vous pourrez trouver des kürtőskalács à Paris. Petits ou grands, sucrés ou salés, il y en a pour tous les goûts !

Pour la recette secrète d’Alma the chimney cake Factory : ni beurre ni œufs (!!) – huile de tournesol – farine t65 – levure fraîche – fleur d’oranger – eau

Pour les faire à la maison (pour 4) : 300g de farine – 20g de levure – 20cl de lait – 7 cuillères à soupe de sucre +30g de sucre pour caraméliser la brioche – 2 œufs + 2 jaunes – 50g de beurre

Alma the Chimney Cake Factory

59 Boulevard Beaumarchais, 75003 Paris

3 à 6 euros le chimney cake (selon la taille et la garniture)