La Petite Bouffe #40 – Les gougères vegan d’Eve // 08.11.17

Depuis qu’Ève, chargée de communication à Radio Campus Paris, a découvert les gougères lors d’un apéro chez sa sœur, elle ne jure que par ça. Bon ok, elle n’en a fait que deux fois avant celles-là mais c’était amplement suffisant pour se bâtir une réputation d’experte en gougères auprès de ses collègues. Il était donc normal qu’elle partage son savoir-faire.

Mais la tâche aurait été trop simple s’il avait fallu uniquement réaliser ces adorables petits choux au fromage… Non, entre temps Eve a décidé de se lancer un défi : manger vegan tout le mois de novembre. Et sachant que la gougère est quasiment exclusivement composée de lait, de fromage, d’œufs et de beurre, l’imaginer sans produit d’origine animale aurait pu relever de l’impossible. Mais impossible n’est pas vegan ! On peut trouver une version végétalienne d’à peu près tout sur internet. Bref, testées et approuvées, ces gougères ne sont peut-être pas de vraies gougères franc-comtoises mais elles n’en sont pas moins savoureuses. Pour une dizaine de petits choux, il vous faut :

Pâte : 100g de farine de pois chiche – 50g de farine de maïs – 1/4 de litre d’eau – 1/8 de litre de lait végétal – 3 bonnes cuillères à soupe d’huile d’olive – sel – poivre – graines de sésame pour la déco

Garniture : 1 oignon – 1 gousse d’ail – 2 carottes – quelques feuilles de basilic – quelques pincées de curry – quelques filets d’huile d’olive – sel – poivre