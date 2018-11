Paye Ton Son / Sensuel et Alcool

Dimanche 21 octobre, c’était la première de Paye Ton Son !

C’était l’occasion de vous faire connaître un jeune touche à tout, auteur-compositeur-interprète aux inspirations latines et hip-hop, ce cher Sensuel, dont l’album Namaste est disponible sur toutes les plates-formes d’écoute en ligne.

Et on en a profité pour parler alcool, car c’était la rentrée et après tous les ti punch et le rosé de cet été, on a voulu continuer sur notre lancée !

Bonne écoute et on se retrouve le dimanche 25 novembre pour notre deuxième rendez-vous musical de la saison !