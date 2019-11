PAYE TON SON / PRINCIPLES OF JOY ET LA RENTRÉE

Salut à tous, les Payeurs de Son ! Votre émission favorite est de retour pour une deuxième saison, toujours sur le même principe : une interview en première partie suivie d’une super chronique sur un thème donné, couronnée d’un Top 5 immanquable !

Voici pour vous le podcast de la première émission avec le changement principal de cette nouvelle saison: le remplacement de Max qui s’envole pour d’autres projets par Gab qui traînait par là. Les invités de cette première sont les Principles Of Joy, groupe de soul/R’n’B dont le son nous vient tout droit des Sixties pour une bonne humeur garantie ! En chronique, vu que c’était la rentrée pour la team, on a parlé reprise des cours et retour au taf en musique et chansons, avant de terminer en beauté par le premier Top 5 de la saison !

Prochain rendez-vous : samedi 9 novembre à 19h sur les ondes de Radio Campus Paris !

Pour suivre l’actu des Principles Of Joy, allez voir par là, et pour retrouver les morceaux diffusés pendant l’émission, allez checker la playlist Spotify par ici !