PAYE TON SON / MEYLO ET LES FEMMES

Dimanche 16 décembre, nous avions le plaisir de vous retrouver pour la deuxième de Paye Ton Son! Yeah!

Quoi? Comment ça … vous n’étiez pas branchés sur Radio Campus Paris à 21 heures?! Tssss

On est cool et on gère le back-office donc si voulez rattraper votre retard parce que vous vous sentez coupables ou avides de nous réécouter : pas de problème, le podcast de l’émission est dispo ici-même.

On a eu le plaisir de faire connaissance avec Meylo qui nous a présenté son EP et a partagé avec nous ses influences à chemin sur trois continents.

Et puis on a embrayé sur la traditionnelle chronique qui aborde, cette fois ci, le thème des « femmes » dans la musique. Gros sujet, n’est-ce pas?

On a bien sûr conclu avec notre habituel TOP FIVE ! On s’est battus entre nous pour vous le pondre, on n’a pas pu citer ni passer tout le monde. Il y a de chansons évidentes, indiscutables … et après on doit faire des choix … certains nous ont brisé le coeur là ou d’autres ont engendré le conflit … Une heure, une interview et une chronique, c’est que ça file vite! C’est le jeu ma pov’ Lucette.

Bonne écoute et on se retrouve le dimanche 13 janvier à 21 heures pour un autre rendez-vous musical de la saison !