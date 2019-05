PAYE TON SON / LES FORTUNE TELLERS ET LES REPRISES VOL. 2

Le 7ème rendez-vous Paye Ton Son de la saison a mis le rock’n’roll à l’honneur en recevant deux des huit membres des Fortune Tellers, LE tribute band des Rolling Stones immanquable de tout l’ouest parisien ! Ré-écoutez Brenda Jones et Mister D nous parler de leurs origines, de leurs expériences live et de leur culte pour le groupe des « pierres qui roulent »!

Leur visite a été l’occasion de discuter en chronique de la deuxième partie de notre double émission consacrée aux reprises et hommages en musique, à savoir la petite histoire des tribute et cover bands en tous genres, des plus sérieux aux plus parodiques, en passant par les groupes 100% féminins et les groupes adeptes de la fusion des styles musicaux. Et pour conclure ce deuxième volet, le Top 5 s’est intéressé aux versions live des artistes par eux-mêmes, qui sont pour Paye Ton Son, le level ultime des reprises.

Prochaine émission le dimanche 2 juin à 21h sur la bande FM (93.9) et sur le net !

Infos pratiques: pour aller écouter les Fortune Tellers cet été dans toute la France, rendez-vous sur leur page, et pour retrouver les morceaux diffusés en chronique, écoutez notre playlist !