PAYE TON SON / LA NORALE ET LES REPRISES VOL. 1

Précédemment dans Paye Ton Son: pour la sixième émission, on a eu le plaisir de recevoir la Norale, une bande de joyeux drilles venus nous interpréter dans les studios leur répertoire de reprises de thèmes de dessins animés et de séries qu’ils ont l’habitude de chanter dans les rues et le métro parisien !

Et ça tombait bien qu’ils soient là car Paye Ton Son tenait à aborder le vaste sujet des reprises : c’est maintenant chose faite dans cette première partie d’une double émission consacrée aux covers et hommages en tous genres ! Des plus connues aux plus improbables, des instrumentales aux versions traduites, en passant par les arrangements métal ou reggae des grands tubes de notre époque, Paye Ton Son a passé en revue ce qu’il s’est fait de mieux (et de moins bon aussi) dans l’histoire des reprises dans la musique avant de finir par le traditionnel TOP 5 !

Et soyez vifs car le deuxième volet est pour bientôt, ce sera dimanche 5 mai à 21h sur le 93.9, pour une émission sous le signe du rock’n’roll !!!

Infos pratiques : pour retrouver toute l’actu de la Norale, faudra aller de ce côté là et pour la playlist des morceaux diffusés en chronique, c’est ici que ça se passe !