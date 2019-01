PAYE TON SON / KUBY ET LA VILLE

Paye Ton Son troisième du nom est disponible en replay! C’est le DJ Kuby qui, accompagné par un membre de son collectif, inaugure la nouvelle année.

On peut vous dire que 2019 débute sous les auspices de la deep house, tirant sur le dupstep! C’est vrai que Paye Ton Son met toujours un peu de temps à redescendre des fêtes de fin d’année.

On prolonge cette ambiance avec « Vibrate », la première création de Liam alias « Kuby » qui débarque derrière nos mics pour nous faire écouter deux de ses titres. Accompagné de Vincent du collectif, il va nous faire découvrir son EP aux sonorités tantôt tropical house, tantôt dark.

L’interview avec Kuby est le point de départ de notre fameuse chronique qui revient ce mois-ci sur le thème de la « ville » dans la musique. On vous laisse découvrir notre petite sélection personnelle de reggae, rap, chanson française, punk ou tango qui traite de la ville, ses rues, ses repères et ses représentations.

Comme toujours, on garde nos pépites pour le traditionnel TOP FIVE! On monte le son et on se sépare sur du lourd! Bonne écoute et on se retrouve le dimanche 10 février à 21 heures pour une nouvelle émission consacrée à une autre thématique dans la musique.