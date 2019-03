PAYE TON SON / JUNE AND THE JONES ET LA FAMILLE

Le dimanche 10 février, pour le quatrième épisode de la saison, PAYE TON SON a reçu le trio JUNE AND THE JONES dans les studios de Radio Campus pour une interview en famille.

Ecoutez ou ré-écoutez les 3 gais lurons Hadrien, Louis et Alice nous parler de leur façon de travailler, de leurs influences musicales et des groupes écoutés dans la voiture familiale.

Tout ça nous a donné envie de parler de la famille en musique dans notre super chronique, de ces familles superstars aux chansons sur la famille, ses forces et ses failles. Et comme toujours, des envies de TOP 5 mais un peu particulier cette fois-ci puisque la team de Paye Ton Son s’est penchée sur ses souvenirs musicaux en famille, entre plaisirs coupables et tubes sacrés.

Infos pratiques :

Retrouvez toute l’actu de June and The Jones ici et la playlist des morceaux diffusés dans l’émission là.