PAYE TON SON / JAB ET LE SPORT

Pour la huitième de la saison, l’équipe de Paye Ton Son s’est tournée vers un univers jazz teinté de hip-hop en conviant le quatuor JAB dans les studios de Radio Campus Paris. En compagnie de Xavier le saxophoniste et de Luigi le batteur, on a parlé influences musicales ainsi que processus de création et d’interprétation avant d’enchaîner sur la boxe (pour les non anglophones ou les non boxers, le « jab » étant bien sûr le direct du bras avant).

Cette discussion nous a donné envie d’aborder la oh! combien grande thématique du sport dans la musique. Et comme à l’accoutumée on vous présente les chansons qu’on aime articulées autour des sports qu’on aime (et même un peu ceux qu’on méprise).

Réécoutez l’émission en boucle (ainsi que les précédentes), avant de retrouver la dernière de la saison en podcast !