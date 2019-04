PAYE TON SON / DUO IMPRESSIONNISTE ET ESPACE

Dimanche 10 mars, c’était au tour du Duo Impressionniste de nous rendre visite et ce fut un chouette moment ! On a pu se rendre compte qu’une basse et une harpe ont certes parfois des sonorités de guitare sèche, mais surtout que ce sont deux instruments (pour deux interprètes) qui s’accordent à merveille !

La musique du Duo Impressionniste nous a transportés si loin qu’on en est arrivé à parler planètes, étoiles et habitants de l’Univers en chronique, pour terminer par un TOP 5 de l’espace (c’est le cas de le dire) !

Rendez-vous dimanche 7 avril à 21h sur le 93.9, pour un sixième épisode de PAYE TON SON !

Infos notables : pour en savoir plus sur le Duo Impressionniste et découvrir le reste de leur album ce sera par ici, et pour retrouver les morceaux diffusés en chronique, faudra aller voir par là !