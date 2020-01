Début décembre, c’était au tour des joyeux gaillards du groupe Dead Acid People de nous rendre visite dans les studios de Radio Campus Paris. Venus nous parler de leur deuxième album Earth Weed and Fire, on en a profité pour discuter background, stoner rock psyché et jeux de mots avant d’enchaîner sur notre habituelle chronique, la dernière de 2019, une spéciale moyens de communication en chansons !